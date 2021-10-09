Надо ли сделать «вышку» платной: 5 инсайтов про образование

Нужно ли нам бесплатное высшее образование?

Дискуссия о том, что платность высшего образования даст ему и недостающий престиж, и во многом потерянное качество, в обществе периодически поднимается снова. Параллельно в России медленно, но верно берется курс на обучение рабочим профессиям: техникумы и колледжи становятся ресурсными центрами крупных промышленных предприятий. Возникает вопрос: а нужно ли действительно всеобщее условно бесплатное высшее образование? Может быть, нам надо как в Америке? Анна Свирина, проректор по науке и развитию Университета управления ТИСБИ, размышляет об этом в своей авторской колонке для «Реального времени».

Равнение — на англосаксов?

Начало учебного года всегда запускает разговор о том, что «вузы снова набрали будущих дипломированных официантов, продавцов-консультантов и таксистов», активизируются мемы в стиле «мне очень пригодился диплом — я открываю им пиво» и видеоролики о том, как студенты с красными дипломами не могут умножить 10 на 10.

И все громче звучит предложение: давайте уже сделаем высшее образование платным, тогда люди без способностей и не пойдут за дипломами. А одаренные дети будут претендовать на гранты, как в США, и пробьются сами — и тоже будут ценить свое образование, потому что грант дался им нелегко.

Англосаксонский подход к высшему образованию, когда оно ни для кого не бывает бесплатным (платишь либо деньгами, либо обязательствами), кажется образцом здравого смысла, а его страна-носитель дает миру больше нобелевских лауреатов, чем любая другая. Так стоит ли его перенимать?

Инсайт 1. Не каждый «платник» хочет учиться



Идея, что оплата изменит отношение к ценности высшего образования, кажется настолько очевидной, что даже через 20 лет работы в образовании мне трудно поверить, что это не работает. Но это не работает. И это надо признать.



Студенты-платники учатся в российских вузах давно, и процент тех, кто действительно учится, и тех, кто не учится вообще, среди них ровно такой же, как и среди их коллег, занимающих бюджетные места. Примерно 20% студентов приходят за знаниями и требуют от преподавателя отдачи на всю сумму оплаты, 70% иногда учатся, а иногда нет. А причины, побуждающие оставшиеся 10% платить университету несколько лет подряд, непонятны, кажется, ни им самим, ни вузу.



И такое соотношение — не только в России. Преподаватели Гарварда и Стэнфорда жалуются на немотивированных студентов и ничего не понимающих иностранцев не меньше, чем казанские доценты. Инсайт 2. Не все платят сами



Обсуждая оплату за обучение, мы априори считаем, что студент-бюджетник учится не за свой счет, а платник будет больше ценить образование, потому что платит за него сам (или выигрывает грант, или получает поддержку будущего работодателя, то есть поиск средств на оплату требует от него усилий).



Но это справедливо далеко не для всех — в России в подавляющем большинстве случаев за будущего студента все решают родители, которые впоследствии и платят за его обучение. Часто родители платника считают, что лучше платить сразу в университет, а не репетиторам для подготовки ребенка к ЕГЭ, а родители «бюджетника» — что лучше вложиться в подготовку во время школы и учиться в вузе бесплатно.



И в том, и в другом случае самого студента никто не спрашивает в подавляющем большинстве случаев. Деньги не его и решать не ему. И это очень часто выливается в «синдром третьего курса», когда после половины обучения студент понимает, что пришел совсем не туда, куда было нужно — но при этом те, кто за него платят, желают, чтобы он доучился. Так что ценность такого образования для его «жертвы» опять же остается сомнительной. Инсайт 3. Дилемма «цена — качество»



С точки зрения экономики цена должна отражать качество — и образование не исключение. Мы готовы платить больше за качественное образование (и мы далеко не рекордсмены по его стоимости, в некоторых странах Азии целые семейные кланы влезают в долги, чтобы выучить одного родственника). Но как померить качество образования?



Моментальным трудоустройством? Не получается — например, вакансии для врачей открыты всегда, но интересно ли платнику после медуниверситета идти работать на 1,5 ставки за меньшие деньги, чем он платил за учебу? И рынок труда склонен существенно меняться, а за время обучения бакалавра он может измениться до неузнаваемости — даже сама профессия, которую студент освоил, может исчезнуть.



В таких условиях цена перестает быть отражением качества, а характеризует только престиж образования и ожидания, насколько та или иная профессия будет востребована через 4 года. Можно и не угадать. Плюс ко всему обучение — дорога с двусторонним движением, и научить можно только того, кто хочет научиться. Остальные получают документ о том, что способны за 4 года пройти сложный путь с положительным результатом — но результат не обязательно представляет собой освоенную профессию. Иногда даже наоборот — за 4 года студент понимает, что освоил он как раз ту профессию, которая ему не нужна.



Так в чем здесь будет сакральная польза платности высшего образования? Человек может понять, что пришел не туда, куда ему нужно, вне зависимости от того, бесплатно ли его обучение. Инсайт 4. Талантливые дети НЕ ВСЕГДА пробиваются при помощи грантов



Мировой опыт четко говорит, что это утопия. Самое известное исследование неравенства принадлежит Пикетти (вышло в 2014 году) и показывает, что экономическое неравенство в мире с каждым годом только увеличивается (как и средний уровень жизни, впрочем).



Образование — один из важнейших факторов неравенства. Велика ли вероятность, что школьник, у которого физрук в захудалой деревенской школе преподавал физику и химию, потому что больше делать это было некому, настолько талантлив, что самообучится по урокам в YouTube? Или что подросток из маргинальной семьи наткнется на возможность подать документы на грант и сможет заполнить заявку без посторонней помощи?



Давайте будем реалистами. Намного вероятнее, что дети повторят путь своих родителей. Бывают счастливые исключения, но в систему они не входят. Социальный лифт на грантах работает весьма слабо даже на Западе. Инсайт 5. Оплачиваемое обучение на EdTech тоже не панацея



В последние годы очень популярно профессиональное обучение не в классических университетах, а на онлайн-платформах (часто предоставляемых этими самыми классическими университетами). Казалось бы, что тут сложного? Заплатил за курс какого-нибудь Стэнфорда — и сиди себе дома, учись. Но все не так просто.



Доля тех, кто не заканчивает оплаченное обучение на курсах EdTech, намного больше, чем доля официантов с красными дипломами. В первые годы жизни Coursera, когда там учились только мотивированные студенты, доля завершающих курс была 4%; за год ее подняли до 7%, и это было огромным достижением. Офлайн-университеты эффективнее: примерно 20% их выпускников полностью готовы к будущей профессии (а иногда и успешны в ней еще в стенах вуза).

Эпилог

Вопрос о том, должно ли высшее образование быть платным, в реальности — не про деньги. Это вопрос о ценности четырех лет жизни молодого человека для его будущего. И пока эта ценность неочевидна, а полученный диплом не всегда связан с будущим успехом, мы так и будем обсуждать — а стоит ли идти в университет? И надо ли за это платить?