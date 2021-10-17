СМИ предположили, что причиной смерти российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне

Возможной причиной смерти четырех российских туристов в Албании могло стать повышенное содержание хлора в бассейне. Об этом сообщил портал Albanian daily News со ссылкой на сотрудника полиции.

Представитель правоохранительных органов рассказал, что сотрудник отеля сообщил, что чистил бассейн хлором перед тем, как пустить туда туристов из России. Они могли отравиться химическим веществом, если его использовалось слишком много.

СМИ также писали, что погибшие туристы находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Однако в посольстве России в Албании заявили, что эти измышления «не имеют никакого подтверждения». Причину гибели россиян установит экспертиза, пишет ТАСС.

Напомним, тела туристов нашли в сауне отеля в деревне Керрет округа Каваджа. Мертвыми их обнаружили поздно вечером в пятницу, в 23:20 по московскому времени. Возраст погибших — от 31 до 58 лет, это две женщины и двое мужчин.

Татьяна Демина