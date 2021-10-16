В Албании погибли туристы из России

В Албании погибли четверо туристов из России — их тела нашли в сауне отеля. По данным местных СМИ со ссылкой на полицию, они задохнулись.

Россияне отдыхали в отеле в деревне Керрет округа Каваджа. Мертвыми их обнаружили поздно вечером в (23:20 по московскому времени). Возраст погибших от 31 до 58 лет, это две женщины и двое мужчин. Другие детали происшествия не сообщаются.

Албанская полиция передала информацию о произодшедшем случае в посольство России. По данным правоохранительных органов, туристы находились в отпуске в Албании.

