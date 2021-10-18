Милонов: «Я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию»

«Я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию», — заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, «турецкие обольстители» часто обманывают россиянок и те остаются ни с чем.

— Они [турки] поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная, — заявил Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат обратил внимание, что незамужних девушек в Турции часто спаивают и соблазняют местные жители. Милонов заявил, что поступило много жалоб от женщин, которые «оказались в состоянии опьянения с «все включено», и теперь не могут увидеть ребенка».

В прошлом месяце Милонов предложил российским футбольным клубам использовать нарукавные повязки и другие символы, продвигающие традиционные ценности. Он объяснил, что мировой футбол стал одним из инструментов пропаганды разных ценностей.



Татьяна Демина