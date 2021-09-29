Форму футболистов предложили дополнить нашивками с семейными ценностями

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил российским футбольным клубам использовать нарукавные повязки и другие символы, продвигающие традиционные ценности. С таким предложением он обратился к президенту РФС Александру Дюкову.

Милонов объяснил, что мировой футбол стал одним из инструментов пропаганды разных ценностей. При этом ряд футбольных союзов, вместе с продвижением здоровых ценностей, стал пропагандировать, по мнению депутата, сомнительные вещи и политические течения, несовместимые со спортом — поддержку сексуальных меньшинств.

В пример он привел случаи, когда футболисты выходят на поле с с «радужными» повязками, флагами и другими символами, говорящими об одобрении однополых отношений, пишет RT.

Для «симметричного ответа на попытку навязывания западной перверсии» Милонов предложил использовать нарукавные повязки, продвигающие семейные ценности. По его мнению, это нашло бы большой отклик среди болельщиков и привлекло бы к отечественным командам внимание из-за рубежа.

Ранее Милонов предложил составить перечень смартфонов для школьников, одобренных Министерством просвещения.



Ольга Шагиева