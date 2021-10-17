Володин заявил о необходимости процедуры отзыва Нобелевской премии мира

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что необходимо ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира «в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека». По его словам, четких критериев ее вручения нет и порой ее получают незаслуженно.

Как пример, Володин привел вручение Нобелевской премии мира в 1990 году первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. Спикер Госдумы задался вопросом, за что тот удостоился ее, если «его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века».

Сомнения в справедливости вручения вручения Нобелевской премии мира у Володина возникают также относительно мьянманского политика Аун Сан Су Чжи, экс-президента США Барака Обамы и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али.

«Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом. А те, кто действительно заслуживает этой награды, — нет», — написал Володин в своем telegram-канале.

Напомним, в этом году лауреатом Нобелевской премии мира стал российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Вместе с ним награды за приложенные усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира удостоилась филиппинский журналист-расследователь Мария Ресса.

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Президент России Владимир Путин заверил, что не исключил, что Муратова могут признать иноагентом, если тот нарушит законы страны. Если он не подаст повода, такая участь его не ждет, заявил глава государства.





Татьяна Демина