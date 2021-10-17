В Набережных Челнах на пожаре в пятиэтажке спасли пять человек
В Набережных Челнах вчера на пожаре в пятиэтажке спасли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Сообщение о пожаре в поселке ГЭС поступило поздним вечером 16 октября. Загорелись мебель и вещи в квартире на третьем этаже. Площадь пожара составила 2 кв. метра.
Пожарные с третьего этажа вывели при помощи маски спасаемого 5 человек. Причина пожара устанавливается.
В Приволжском районе Казани произошел пожар в квартире трехэтажки. Пожарные спасли трех человек.
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