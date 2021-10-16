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В Москве во время матча РПЛ произошла массовая драка футболистов «Спартака» и «Динамо»

20:41, 16.10.2021
В Москве во время матча РПЛ произошла массовая драка футболистов «Спартака» и «Динамо»
Фото: скриншот

На московском стадионе во время 11-го тура Российской премьер-лиги произошла массовая потасовка футболистов «Спартака» и «Динамо». В ней участвовали и тренеры, и запасные игроки команд.

Причиной конфликта стало нарушения футболиста «Динамо» Арсена Захаряна против игрока «Спартака» Максимилиано Кофри. Спортсмены получили желтые карточки. Кроме Захаряна их получили футболист «Динамо» Вячеслав Грулев и игроки «Спартака» Самюэль Жиго и Георгий Джикия.

В матче лидирует «Динамо». Голы забили Иван Ордец и Константин Тюкавин.

Татьяна Демина
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