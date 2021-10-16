Новак заявил, что Украина иждивенчески подходит к газовому вопросу

Вице-премьер России Александр Новак оценил отношение Украины к газовому вопросу. По его мнению, они заняли иждивенческую позицию.

— Ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен: Россия должна что-то, Европа должна, США должны — иждивенческий чисто подход, — заявил Новак в эфире «Россия 1».

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьера удивляет, почему Украина предпочитает переплачивать за газ порядка 20—30%, а не покупать его напрямую у России.

Из-за высоких цен на топливо на Украине начался газовый кризис. С проблемой столкнулись бюджетные учреждения и обычные граждане. Например, больницы и школы вынуждены платить за газ по цене 35 000—45 000 гривен ($1 300—1 700) за тысячу кубометров. В два раза подорожали и годовые тарифы, предназначенные для бытовых потребителей.



Татьяна Демина