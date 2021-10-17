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В Куюках у нового лицея «Алгоритм» высадили деревья в честь 300-летия прокуратуры России

02:32, 17.10.2021
В Куюках у нового лицея «Алгоритм» высадили деревья в честь 300-летия прокуратуры России
Фото: minleshoz.tatarstan.ru

В Пестречинском районе Татарстана прошла акция к 300-летию прокуратуры России. В честь юбилейной даты высадили 300 саженцев елей, сосен и рябин.

Деревья будут расти в Куюках на территории нового технологического лицея «Алгоритм». Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства Татарстана.

В высадке деревьев приняли участие прокурор Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры РТ Ильсур Гильмутдинов, заместитель прокурора республики Олег Даминов и другие.

Фото: minleshoz.tatarstan.ru

В прошлом году в Татарстане высадили более 1,2 млн саженцев на площади более 310 га. За 10 лет удалось посадить деревья на площади более 6,5 тысячи га. В этом году на площади в 250 га запланирована посадка не менее 1 млн саженцев сосны обыкновенной, рябины, ели европейской, лиственницы сибирской, липы мелколистной.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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