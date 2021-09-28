В Татарстане в ходе акции «Сохраним лес» высадят более миллиона саженцев

В Татарстане с 4 по 10 октября пройдет акция «Сохраним лес», соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



В этом году на площади в 250 га запланирована посадка не менее 1 млн саженцев сосны обыкновенной, рябины, ели европейской, лиственницы сибирской, липы мелколистной. Акция направлена на бережное отношение к лесу и привлечение внимания к проблемам сохранения и воспроизводства лесов на территории республики.

Подобные акции проводятся Министерством лесного хозяйства РТ с 2011 года. В прошлом году в республике было высажено более 1,2 млн саженцев на площади более 310 га. За 10 лет удалось посадить деревья на площади более 6,5 тысячи га.

В Набережных Челнах жители города на днях высадили за день больше 400 деревьев.

Маргарита Головатенко