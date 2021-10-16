Питерский «Зенит» второй раз подряд проиграл в чемпионате России

«Зенит» второй раз подряд проиграл в матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). До этого в 10-м туре питерский футбольный клуб дома уступил «Сочи» (1:2).

Сегодняшний матч для «Зенита» закончился со счетом 2:1 в пользу тульского «Арсенала». Гол смог забить только Артем Дзюба.

От «Арсенала» голы забили Зурико Давиташвили на 53-й минуте и Кингс Кангва на 90-й минуте.

Последний раз «Зенит» терпел два поражения подряд три года назад, в декабре 2018 года. К слову, в одном из тех матчей победу одержал «Арсенал».

Татьяна Демина