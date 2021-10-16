Казанцев бесплатно обучат перепрофилированию бизнеса
В Казани пройдет бесплатное обучение по расширению или перепрофилированию бизнеса — занятия организует Фонд поддержки предпринимательства РТ, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Предприниматели смогут узнать о современных инструментах практического маркетинга для малого и среднего бизнеса, об управлении человеческими ресурсами и товарно-материальными запасами, о финансовом планировании, калькуляции себестоимости товара/услуги, а также ведении бухгалтерского учета. Мероприятие пройдет с 18 по 22 октября в Доме предпринимательства.
Ранее в Татарстане Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» организовал бесплатные выездные учебно-практические мероприятия «Интернет-торговля как будущее предпринимателей».
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