В Татарстане пройдет встреча представителей ТЦ и властей

Фото: Ринат Назметдинов

Вице-премьер Татарстана, глава республиканского штаба по противодействию коронавирусу Лейла Фазлеева сообщила, что сегодня состоится встреча представителей Минпромторга, Роспотребнадзора и Минюста с предпринимателями и представителями торговых центров по ситуации с введением QR-кодов.



Отдельные встречи были проведены с Ассоциацией рестораторов и отельеров.

— Я непосредственно как руководитель штаба также с рядом торговых центров нахожусь в коммуникации по тем вопросам, которые у них возникают, — отметила Фазлеева.