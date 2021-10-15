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В Татарстане пройдет встреча представителей ТЦ и властей

11:53, 15.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане пройдет встреча представителей ТЦ и властей
Фото: Ринат Назметдинов

Вице-премьер Татарстана, глава республиканского штаба по противодействию коронавирусу Лейла Фазлеева сообщила, что сегодня состоится встреча представителей Минпромторга, Роспотребнадзора и Минюста с предпринимателями и представителями торговых центров по ситуации с введением QR-кодов.

Отдельные встречи были проведены с Ассоциацией рестораторов и отельеров.

— Я непосредственно как руководитель штаба также с рядом торговых центров нахожусь в коммуникации по тем вопросам, которые у них возникают, — отметила Фазлеева.

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