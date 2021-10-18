Банк Казани стал лауреатом премии им. П.А. Столыпина

Банк Казани стал лауреатом XVII Международной премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина в номинации «За успехи в развитии экспресс-кредитования». Торжественная церемония награждения лауреатов премии прошла в рамках III Евразийского саммита финансистов и предпринимателей 14 октября 2021 года в Торгово-промышленной палате РФ в Москве.

В мероприятии приняли участие более 300 делегатов из России и стран ЕАЭС.

Профессиональное жюри Международной премии отметило финансовые инструменты Банка Казани, направленные на поддержку развития малого и среднего бизнеса. В частности, на подход банка к экспресс-финансированию.

В целях поддержки развития бизнеса и финансирования текущей деятельности МСБ в Банке Казани представлено множество программ экспресс-кредитования. Из преимуществ программ, отмеченных как членами жюри, так и клиентами банка, — срок рассмотрения заявок до 8 часов, отсутствие залоговых обязательства и возможность дистанционного подписания договоров.

«Экспресс-кредитование — оптимальная программа для владельцев малого и среднего бизнеса. Мы входим в положение каждого клиента и предоставляем займы максимально удобно и быстро, требуя минимальный пакет документов при оформлении, учитываем потребности бизнеса и предлагаем наиболее выгодные условия сотрудничества: фиксированную процентную ставку, упрощенную проверку платежеспособности, отсутствие комиссии за досрочное погашение кредита», — отмечает вице-президент Банка Казани Альфат Замалиев.

Напомним, что также в этом году Банк Казани был награжден дипломом за победу в номинации «Выбор предпринимателей» презентационной сессии Всероссийского конкурса «Лучшая банковская программа для МСП — 2021» Национальной премии в области предпринимательской деятельности Золотой Меркурий».

Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016 г. ООО КБЭР «Банк Казани».