Стоимость биткоина превысила $60 тысяч впервые с 18 апреля

Стоимость биткоина перешагнула отметку в $60 тысяч, свидетельствуют данные портала Coindesk. Последний раз она превышала ее 18 апреля 2021 года.

Криптовалюта подорожала на 4,51%. По состоянию на 17.16 по мск биткоин стоил $60,192.

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Напомним, Россия вышла на 3-е место в мире по майнингу биткоина, согласно данным Кембриджского университета. Ученые оценили долю страны в суммарных вычислительных мощностях майнеров по состоянию на август в 11,23% (в июле — 6,8%).

Татьяна Демина