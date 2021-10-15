Эксперт рассказал, как не попасться в руки мошенников во время переписи населения

Кибермошенники могут разработать новые уловки для граждан в период Всероссийской переписи населения, поскольку в этом году процедура впервые пройдет в онлайн-формате. Так, злоумышленники могут создать сайты-дублеры для сбора персональных данных россиян и использовать их в различных махинациях, предупреждает руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По его словам, в 2021 году уже были зафиксированы случаи подделок сайта госуслуг во время выплат пособий президента РФ на детей. Сизов посоветовал гражданам обращать внимание на настоящий адрес сайта, поскольку тот уникален. Мошенники могут дополнять его незаметными символами или менять их, пишет «ПРАЙМ».

Фото: pixabay.com

Всероссийская перепись населения началась сегодня. О ее целях, правилах участия и особенностях проведения в период COVID-19 читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова