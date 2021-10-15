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Путин заявил, что трудовым мигрантам в РФ необходимо знать русский язык

13:57, 15.10.2021
Путин заявил, что трудовым мигрантам в РФ необходимо знать русский язык
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что для успешной адаптации трудовым мигрантам в РФ необходимо знать русский язык, который объединяет и скрепляет страны СНГ. Знание языка поможет приезжим не только заработать деньги, но и жить полноценной жизнью.

Лидер страны напомнил, как много в РФ трудовых мигрантов из стран Содружества. По его мнению, им следует понимать культуру России и взаимодействие различных народов внутри нее, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова политика в рамках заседания Совета глав государств объединения.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сегодня также стало известно, что Россия предложила странам СНГ принять совместное заявление о развитии сотрудничества в области миграции, нацеленное на улучшение договорно-правовых вопросов в сфере трудового законодательства, подготовку трудовых мигрантов и развитие цифровых технологий для совершенствования процедур трудоустройства.

Диана Жиленкова
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