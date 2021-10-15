Матвиенко считает, что Россия и США постепенно будут выходить на договоренности

Россия и США, несмотря на «завал» в отношениях, постепенно выйдут на договоренности. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя визит в Москву американского замгоссекретаря Виктории Нуланд.

— Мне кажется, сам факт того, что такие переговоры ведутся между Министерством иностранных дел, между Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, — это очень позитивно, — заявила она в беседе с RT.

Фото: council.gov.ru

По мнению Матвиенко, в отношениях России и США «завал», поэтому не приходится ждать каких-то серьезных решений. Но вместе с тем страны все равно будут выходить на договоренности.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на этой неделе заявил, что американские и российские дипломаты договорились о проведении еще одного раунда переговоров по проблеме ограничений на работу своих посольств в Москве и Вашингтоне.