В Госдепе сообщили о планируемом новом раунде переговоров с Россией

Американские и российские дипломаты договорились о проведении еще одного раунда переговоров по проблеме ограничений на работу своих посольств в Москве и Вашингтоне, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

— Мы согласились на еще один раунд консультаций и надеемся, что продолжение диалога может привести нас к решению вопроса, и наша миссия в Москве сможет вернуться к нормальной деятельности, — сказал он, сообщает «РИА Новости».

Фото: mid.ru

В России не хотят дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с США и предлагают снять все введенные за последние годы ограничения, заявили в МИД по итогам встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

Алексей Нечаев