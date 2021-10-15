В Татарстане полицейские задержали подозреваемого в поджоге

В Зеленодольске полицейские задержали подозреваемого в поджоге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в результате конфликта между приятелями. Во время распития алкоголя случилась драка. 36-летний мужчина решил припугнуть своего соседа и с помощью жидкости для розжига поджег его дрова возле бани. После того как хозяин заметил это, он сразу же обратился в полицию. Злоумышленник вину признал и раскаялся в своих действиях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Летом в Татарстане осудили мужчину за поджог машины родственника в результате конфликта. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Диана Жиленкова