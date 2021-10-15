Казань подала заявку на проведение Международного дня джаза

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань подала заявку на проведение Международного дня джаза. Столица Татарстана может принять праздник уже в ближайшие пару лет, заявил народный артист России, джазовый саксофонист Игорь Бутман.



Казань — «очень высококультурный город» с «великолепным джазовым оркестром» Сергея Васильева, отметил музыкант.

Фото: realnoevremya.ru

День джаза может пройти в столице Татарстана в 2022 или 2023 году. Пока планировать такие масштабные мероприятия сложно из-за пандемии COVID-19, передает ТАСС.

Международный день джаза учрежден ЮНЕСКО в 2011 году. Он празднуется ежегодно 30 апреля в разных странах и городах. Главные мероприятия, приуроченные к празднику, проходят в столице Дня джаза, ее выбирают представители специальной комиссии.

В начале августа в Казани состоялся фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого». «Реальное время» рассказывало, как проходило мероприятие.



Татьяна Леухина