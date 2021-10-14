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Собянин: Москва не будет останавливаться из-за пандемии

22:16, 14.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Собянин: Москва не будет останавливаться из-за пандемии
Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица не будет останавливаться из-за пандемии, могут быть какие-то меры, но город будет жить, пишет «РИА Новости».

— Мы не будем останавливаться в развитии города, пандемия или нет, город все равно будет жить полноценной жизнью, развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит, — сказал мэр.

Фото: realnoevremya.ru

Власти РФ перейдут к решительным мерам борьбы с коронавирусом, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Нечаев
Общество

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