В Башкирии непривитых от COVID-19 работников отстранят от работы без выплаты зарплаты

В Башкирии непривитых от коронавируса работников отстранят от работы без выплаты зарплаты. Новые меры вступят в силу с 18 декабря. Кроме того, возможен вариант подачи исков в защиту лиц, оказавшихся в условиях распространения инфекции. Об этом заявила главный санитарный врач региона Анна Казак.



По ее словам, если в ходе проверки будет выявлено, что работодатель допускает нахождение на работе невакцинированных сотрудников, то ему грозит наказание по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Сумма штрафа для физлиц составит от 15 тыс. рублей до 40 тыс. Для юридических лиц предусмотрены санцкции размером до 150 тыс. рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, пишет «РБК».

Фото: realnoevremya.ru

Со вчерашнего дня в регионе был введен обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Также вступил в силу второй антиковидный этап ограничений. Доступ в торговые центры, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры и др. разрешен только при наличии сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.



Диана Жиленкова