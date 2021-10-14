Александр Славутский поинтересовался о планах поддержки театров в связи с новыми ковидными ограничениями

Фото: пресс-служба КАРБДТ им. В.И. Качалова

Депутат Госсовета Татарстана, художественный руководитель театра им. Качалова Александр Славутский поинтересовался о планах поддержки театров в связи с недавно введенными новыми антиковидными мерами в республике, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Стало известно, что бюджет формируется на основании принятых нормативно-правовых актов и в настоящее время документов о помощи учреждениям культуры нет. Однако председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов обратился к Минкульту РТ с предложением изучить сложившуюся ситуацию и при исполнении бюджета учесть вопрос о поддержке заведений.

Фото: teatrkachalov.ru

Постановление о введении ограничительных мер из-за COVID-19 в республике Кабмин РТ опубликовал на прошлой неделе. Согласно ему, для посещения кафе, ресторанов, фитнес-залов, бассейнов, аквапарков необходимо предъявлять QR-код о вакцинации. Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров должна быть не более 50% и не более 500 человек.



Диана Жиленкова