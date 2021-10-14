За последние сутки в России выявили 31 299 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 31 299 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерло 986 человек — это новый суточный максимум. 21 670 выздоровели, сообщает федеральный оперштаб.

Всего в стране зафиксировано 7 892 980 заражений COVID-19. Умерло 220 315 человек, выздоровели 6 937 756.

За последние сутки проведено 593 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию остаются 1 553 945 человек.

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Диана Жиленкова