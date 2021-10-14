Рособрнадзор планирует вернуть обязательную сдачу базовой математики на ЕГЭ
Рособрнадзор намерен вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике для одиннадцатиклассников, планирующих получить аттестат об окончании школы. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
Так, базовая математика может стать обязательным предметом для тех, кто не выбрал его в качестве поступления в вуз. Музаев напомнил, что в январе 2022 года работа школ должна вернуться к доковидному режиму, сообщает ТАСС.
В этом году из-за коронавируса старшеклассники не сдавали ЕГЭ по базовой математике, чтобы получить аттестат. Для этого было достаточно сдать русский язык.
В прошлом месяце Анзор Музаев сообщал, что если не будет новых волн коронавируса, то ЕГЭ в 2022 году пройдет в допандемийном формате.
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