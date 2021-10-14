Рособрнадзор планирует вернуть обязательную сдачу базовой математики на ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

Рособрнадзор намерен вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике для одиннадцатиклассников, планирующих получить аттестат об окончании школы. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Так, базовая математика может стать обязательным предметом для тех, кто не выбрал его в качестве поступления в вуз. Музаев напомнил, что в январе 2022 года работа школ должна вернуться к доковидному режиму, сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

В этом году из-за коронавируса старшеклассники не сдавали ЕГЭ по базовой математике, чтобы получить аттестат. Для этого было достаточно сдать русский язык.

В прошлом месяце Анзор Музаев сообщал, что если не будет новых волн коронавируса, то ЕГЭ в 2022 году пройдет в допандемийном формате.

Диана Жиленкова