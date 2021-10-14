Фонд Шаймиева пожертвовал 5 млн рублей на строительство соборной мечети в Набережных Челнах

Республиканский фонд Минтимера Шаймиева «Возрождение» пожертвовал 5 млн рублей на строительство соборной мечети в Набережных Челнах, следует из отчета фонда финансовой поддержки строительства мечети за третий квартал 2021 года.

Всего на счет организации поступило 14,6 миллиона рублей. 3 миллиона рублей поступило от АО «Татпроф», еще по миллиону рублей от торгового дома «Палитра», ООО «Евростиль» и ЗАО «Тулпар». Также 415 тысяч рублей пришли в качестве добровольных пожертвований физлиц, сообщают «Челнинские Известия».

Фото: nabchelny.ru

В предыдущем квартале на строительство мечети собрали 18,2 млн рублей. Пожертвования делали как граждане, так и отечественные и зарубежные компании. Наибольшую сумму внесла турецкая «Хаят Кимья» — 7,5 млн рублей.





Диана Жиленкова