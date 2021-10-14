Исследование: в Татарстане спрос на врачей увеличился на 84%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане спрос на врачей вырос на 84%: с начала года в республике разместили порядка трех тысяч соответствующих вакансий, причем 70% из них не требуют опыта работы, а 15% ожидают стаж от года до трех лет. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

По сравнению с 2019 годом спрос на специалистов этой области возрос почти в два раза. Средняя зарплата также увеличилась с 45 до 50 тысяч рублей. Больше всего оплачивается работа инфекциониста. В среднем он может получать 61 тысячу рублей. На втором месте оказалась работа стоматолога, за нее предлагают 60,9 тысячи рублей, а хирурги могут получать около 59,3 тысячи рублей.

Фото: Максим Платонов

В рейтинге наиболее высоких средних заработных плат также оказались анестезиолог (59,1 тысячи рублей), терапевт (56,1 тысячи рублей), невролог (49,8 тысячи рублей), уролог (49,5 тысячи рублей) и косметолог (48,9 тысячи рублей).

Вчера аналитики hh.ru привели данные, согласно которым в последние несколько дней в Татарстане втрое вырос спрос на курьеров по сравнению с данными на начало октября. В среднем курьерам предлагают заработную плату размером 42,1 тысячи рублей.







Диана Жиленкова