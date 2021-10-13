Исследование: за последние дни в Татарстане втрое вырос спрос на курьеров

В последние 5 дней в Татарстане втрое вырос спрос на курьеров по сравнению с данными на начало октября. С 8 октября по 12 октября для сотрудников этой сферы разместили в 3 раза больше вакансий, чем за тот же период первой недели месяца. Больше всего было предложений по доставке еды и непродовольственных товаров. Работников на полный рабочий день ищут 36% соискателей. В среднем курьерам предлагают заработную плату размером 42,1 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики hh.ru, которые проанализировали изменения на рынке труда, связанные с введением QR-кодов в республике.

Также с введением новых мер в РТ увеличилось количество вакансий, подразумевающих удаленный формат работы. Только за понедельник и вторник было опубликовано более 700 подобных вакансий — это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлой недели. Всего за этот месяц размещено более 1,8 тысячи вакансий с дистанционным режимом работы.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера служба исследований hh.ru привела данные, согласно которым 32% жителей Татарстана поддерживают введение QR-кодов и уверены в эффективности такой меры. Против новой системы выступает 53% татарстанцев.





Диана Жиленкова