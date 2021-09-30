В Казани на улице Космонавтов может появиться крытая парковка

В Казани объявили общественные обсуждения по предоставлению разрешения на использование земельного участка по ул. Космонавтов для хранения автотранспорта. Соответствующее постановление подписано мэром города Ильсуром Метшиным и опубликовано в электронной версии сборника документов и правовых актов.

Обсуждения пройдут с 30 сентября по 28 октября. Предложения и замечания по проекту можно внести в электронном формате в ИС «Общественные обсуждения» либо в письменной форме в Управлении архитектуры и градостроительства Исполкома Казани по адресу ул. Груздева, д.5, каб.102, с 9.00 до 17.00.

kzn.ru

По результатам обсуждений, которые будут оглашены 28 октября, может быть создана парковка общей площадью более 1,5 тысячи кв. м.

В сентябре сообщалось о сокращении числа платных муниципальных парковочных мест с 6 413 до 6 328.

Диана Жиленкова