Совет Федерации принял закон об обнулении сроков на посту президента России

В Совете Федерации одобрили закон, который позволяет действующему президенту РФ Владимиру Путину снова баллотироваться на пост главы государства.

Согласно документу, президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал на территории России не менее 25 лет и не имел ранее гражданства или вида на жительство другого государства.

Таким образом, действующий глава государства Владимир Путин получает право вновь баллотироваться в президенты России.

Фото: kremlin.ru

При этом требование об отсутствии у кандидата гражданства иностранного государства не распространяется на граждан России, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ».

Напомним, законопроект в Госдуму внесли депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а еще член Совфеда Андрей Клишас. В третьем чтении Госдума приняла законопроект 24 марта.



Ольга Плешкова