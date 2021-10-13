Президент России допустил цену на нефть в $100 за баррель

Президент России Владимир Путин допустил, что цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель, об этом он заявил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», сообщает «Коммерсант».

— Ну, сейчас она растет в цене. Мы, я имею в виду Россию и наших партнеров по объединению ОПЕК+, делаем все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно. Мы не допускаем резких скачков цен. Это не в наших интересах. Мы полностью соблюдаем все наши обязательства, связанные с сокращением добычи, — сказал Путин.

Фото: Максим Платонов

Россия увеличит добычу нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Новак.



Алексей Нечаев