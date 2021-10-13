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Президент России допустил цену на нефть в $100 за баррель

22:50, 13.10.2021
Президент России допустил цену на нефть в $100 за баррель
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин допустил, что цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель, об этом он заявил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», сообщает «Коммерсант».

— Ну, сейчас она растет в цене. Мы, я имею в виду Россию и наших партнеров по объединению ОПЕК+, делаем все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно. Мы не допускаем резких скачков цен. Это не в наших интересах. Мы полностью соблюдаем все наши обязательства, связанные с сокращением добычи, — сказал Путин.

Фото: Максим Платонов

Россия увеличит добычу нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Новак.

Алексей Нечаев
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