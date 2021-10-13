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Путин заявил о важности укрепления взаимодействия спецслужб стран СНГ

20:23, 13.10.2021
Путин заявил о важности укрепления взаимодействия спецслужб стран СНГ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что важно повышать уровень взаимодействия спецслужб стран Содружества Независимых Государств (СНГ), пишут «Известия».

— Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана. Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье, других регионах, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Путин отметил, что нужно обсудить эти угрозы на саммитах ОДКБ и ШОС в сентябре этого года.

Алексей Нечаев
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