Путин заявил о важности укрепления взаимодействия спецслужб стран СНГ

Президент России Владимир Путин заявил, что важно повышать уровень взаимодействия спецслужб стран Содружества Независимых Государств (СНГ), пишут «Известия».

— Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана. Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье, других регионах, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Путин отметил, что нужно обсудить эти угрозы на саммитах ОДКБ и ШОС в сентябре этого года.

Алексей Нечаев