Из Казани открыли прямые рейсы в Доминикану

Сегодня из казанского аэропорта открылись прямые регулярные рейсы в Доминиканскую Республику, сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Самолет Boeing 777-200ER будет летать каждые 12 дней. Для однократной туристической поездки на срок до месяца виза россиянам не требуется. Для вылета из России сдавать тест на коронавирус не нужно. В аэропортах Доминиканы по прибытии выборочно проводятся тесты среди пассажиров. Это не касается вакцинированных и тех, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Доминиканскую Республику.

Фото: Максим Платонов

Летом египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir запустил прямые рейсы между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада.



Алексей Нечаев