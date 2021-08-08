EgyptAir объявил о запуске рейсов между Москвой и курортами Египта

Фото: Максим Платонов (архив)

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir запускает с понедельника, 9 августа, прямые рейсы между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Перевозчик будет выполнять еженедельно по четыре рейса в Хургаду и три — в Шарм-эш-Шейх на воздушных судах Airbus A330-300, рассчитанных на 301 пассажира.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее разрешения на полеты на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также в Каир запросили девять авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia и другие. Вылеты планировалось совершать в том числе и из Казани.



С 9 августа Россия восстановливает авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. 8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. В конце апреля Путин и президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

