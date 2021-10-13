Хабиба Нурмагомедова осудили за шутку про избитого дагестанцами Макгрегора, связанную с дракой в метро Москвы

Российского борца Хабиба Нурмагомедова осудили за шутку про избитого дагестанцами Конора Макгрегора, основанную на событиях резонансной драки в московском метро. Не оценили юмор спортсмена олимпийская чемпионка Светлана Журова, первый российский чемпион UFC Олег Тактаров и другие.

«Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы», — с такой надписью накануне Нурмагомедов опубликовал фото своего бывшего соперника в своем Instagram-аккаунте.

Журова посчитала, что своей штукой российский борец высмеял не только Макгрегора, но и пострадавшего в московском метро мужчину, который заступился за девушку и был избит тремя жителями Дагестана. «Так могут пошутить сторонние люди — болельщики Хабиба, например. Но он сам, на мой взгляд, не должен был этого делать. Острая тема, шутки над которой могут восприниматься в штыки», — заявила олимпийская чемпионка Sport24.

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Однако пострадавший в столичном метро мужчина претензий к Нурмагомедову не имеет и не обижается на него. «Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!» — заявил он изданию «Газета.ru».

Напомним, Роману Ковалеву, избитому в метро Москвы, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага». Происшествие в подземке столицы случилось вечером 4 октября.

Татьяна Демина