Новости общества

15:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 15 015 человек

13:59, 13.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 15 015 человек
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 15 015 человек. Такие данные озвучили в Минздраве республики.

Всего по состоянию на 13 октября в Татарстане провакцинировано 1 151 862 человека. Из них 972 564 гражданина получили вторую дозу вакцины от COVID-19.

Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в России на сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 51 млн человек, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, на этой неделе в Татарстане ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Под нее попадают лица в возрасте 60 лет и старше. Антипрививочников, не желающих идти на вакцинацию, работодатели должны отстранить от работы — так положено по трудовому законодательству.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также