В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 15 015 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 15 015 человек. Такие данные озвучили в Минздраве республики.

Всего по состоянию на 13 октября в Татарстане провакцинировано 1 151 862 человека. Из них 972 564 гражданина получили вторую дозу вакцины от COVID-19.

Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в России на сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 51 млн человек, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, на этой неделе в Татарстане ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Под нее попадают лица в возрасте 60 лет и старше. Антипрививочников, не желающих идти на вакцинацию, работодатели должны отстранить от работы — так положено по трудовому законодательству.



Татьяна Демина