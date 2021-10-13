Полиция Набережных Челнов выявила первых нарушителей режима QR-кодов
В Набережных Челнах сотрудники полиции выявили первых нарушителей системы QR-кодов, которая действует в Татарстане с 11 октября. Административное наказание грозит ООО «Торговый центр» и ресторану «Базар Мазар».
У нарушителей отсутствовала система проверки наличия QR-кодов у посетителей. Составленные административные материалы полиция передаст в Набережночелнинский городской суд.
Проверки в автограде проводятся на ежедневной основе, сообщают «Челнинские известия».
О том, что с 11 октября в Татарстане вводятся QR-коды, жители республики узнали на прошлой неделе. С понедельника посещение заведений общепита, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах и на объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала свыше 400 «квадратов» возможны только при предъявлении QR-кода, который получают вакцинированные и переболевшие COVID-19.
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