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Полиция Набережных Челнов выявила первых нарушителей режима QR-кодов

13:40, 13.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Полиция Набережных Челнов выявила первых нарушителей режима QR-кодов
Фото: Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах сотрудники полиции выявили первых нарушителей системы QR-кодов, которая действует в Татарстане с 11 октября. Административное наказание грозит ООО «Торговый центр» и ресторану «Базар Мазар».

У нарушителей отсутствовала система проверки наличия QR-кодов у посетителей. Составленные административные материалы полиция передаст в Набережночелнинский городской суд.

Фото: Максим Платонов (архив)

Проверки в автограде проводятся на ежедневной основе, сообщают «Челнинские известия».

О том, что с 11 октября в Татарстане вводятся QR-коды, жители республики узнали на прошлой неделе. С понедельника посещение заведений общепита, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах и на объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала свыше 400 «квадратов» возможны только при предъявлении QR-кода, который получают вакцинированные и переболевшие COVID-19.

Татьяна Демина
ПроисшествияБизнесРозничная торговляУслуги Татарстан

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