В Ивановской области запретили проводить банкеты из-за коронавируса

Фото: Максим Платонов

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подписал постановление, запрещающее проводить банкеты из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Исключение сделано для семейных праздников и поминальных обедов численностью до 30 человек.

Также изменены правила работы санаторно-курортных учреждений, гостиниц, пансионатов, домов отдыха и гостевых домов. Теперь все гости при заселении должны предъявлять документ о прохождении вакцинации, справку о наличии антител, выписку из истории болезни либо отрицательный результат теста на COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Культурные, развлекательные, спортивные мероприятия в закрытых помещениях могут проводиться только при условии 100-процентного тестирования на антиген коронавируса всех участников и гостей за счет организатора в день мероприятия. Норма о максимальной рассадке в 50% от проектной мощности сохранена.

В начале недели работодатели должны проводить оценку уровня коллективного иммунитета к COVID-19. При уровне менее 75 процентов работников следует перевести на «удаленку» или временно отстранить от работы, сделав исключение для вакцинированных и тех, кто имеет справку о наличии антител, выданную не раньше 1 мая 2021 года.

Власти Свердловской области с 8 ноября введут QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев.



Алексей Нечаев