Пользователи сообщают о сбоях в работе Avito

В работе сайта объявлений Avito произошел сбой по всей России. Согласно данным сервиса Downdetector, неполадки в работе Avito стали появляться после 20:00 мск.

Проблемы с веб-сайтом испытывают 54% пользователей. Еще 43% пожаловались на сбои в работе приложения.

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Проблемы в работе «Авито» наблюдаются в разных городах России. Больше всего о них сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Весной сервис бесплатных объявлений «Авито» тоже испытывал неполадки в работе некоторое время.

Алексей Нечаев