Казанский бульвар «Ак чәчәкләр» попал в шорт-лист международной премии Eurasian Prize — 2021

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Бульвар «Ак чәчәкләр», расположенный в Ново-Савиновском районе Казани, попал в шорт-лист международной премии по архитектуре и дизайну Eurasian Prize — 2021. Об этом сообщает в своем «Инстаграме» городская Дирекция парков и скверов.

В этом году участниками премии стали 22 страны. Они представили объекты из 29 стран и 46 городов со всего мира. В состав жюри премии вошли архитекторы и дизайнеры из 16 стран, которые и отобрали финалистов в трех профессиональных конкурсах «архитектура», «дизайн» и «градостроительство».

Победители станут известны на церемонии награждения, которая состоится 19 ноября в Екатеринбурге. Чтобы проголосовать за бульвар из Казани, нужно пройти по ссылке и оценить проект по пятибалльной шкале.

В прошлом году бульвар «Белые цветы» попал в список международного конкурса «Архистоун 2020». Пространство номинировано на премию «Камень в ландшафтном дизайне». Оно попало в шорт-лист благодаря полусухому фонтану, посвященному писателю Абдурахману Абсалямову.

