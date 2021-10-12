Казанский бульвар «Ак чәчәкләр» попал в шорт-лист международной премии Eurasian Prize — 2021
Бульвар «Ак чәчәкләр», расположенный в Ново-Савиновском районе Казани, попал в шорт-лист международной премии по архитектуре и дизайну Eurasian Prize — 2021. Об этом сообщает в своем «Инстаграме» городская Дирекция парков и скверов.
В этом году участниками премии стали 22 страны. Они представили объекты из 29 стран и 46 городов со всего мира. В состав жюри премии вошли архитекторы и дизайнеры из 16 стран, которые и отобрали финалистов в трех профессиональных конкурсах «архитектура», «дизайн» и «градостроительство».
Победители станут известны на церемонии награждения, которая состоится 19 ноября в Екатеринбурге. Чтобы проголосовать за бульвар из Казани, нужно пройти по ссылке и оценить проект по пятибалльной шкале.
В прошлом году бульвар «Белые цветы» попал в список международного конкурса «Архистоун 2020». Пространство номинировано на премию «Камень в ландшафтном дизайне». Оно попало в шорт-лист благодаря полусухому фонтану, посвященному писателю Абдурахману Абсалямову.
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