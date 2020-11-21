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Казанский бульвар «Белые цветы» попал шорт-лист международного конкурса «Архистоун 2020»

03:27, 21.11.2020
Казанский бульвар «Белые цветы» попал шорт-лист международного конкурса «Архистоун 2020»
Фото: kzn.ru

Казанский бульвар «Белые цветы» попал в список международного конкурса «Архистоун 2020». Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Татарстана.

Пространство номинировано на премию «Камень в ландшафтном дизайне». Оно попало в шорт-лист благодаря полусухому фонтану, посвященному писателю Абдурахману Абсалямову. Фонтан обрамляет белая бетонная лента — скамья, формирующая неглубокую чашу фонтана, на которой можно сидеть, опустив ноги в воду.

Поддержать казанское общественное пространство можно по ссылке. Для этого достаточно нажать «лайк».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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