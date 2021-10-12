В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в ночных заведениях

В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в ночных заведениях. В числе требуемых мер измерение температуры тел сотрудников и посетителей, расстановка столов друг от друга дистанцией в 1,5 метра, соблюдение масочного режима.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что за несоблюдение требований последуют жесткие наказания, в том числе закрытие заведения, сообщает ТАСС.

В соответствии с пунктами 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ за нарушения требований предусмотрен штраф в размере до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности организации.

Фото: realnoevremya.ru

В целях недопущения распространения коронавируса вчера в Москве начали работу пункты экспресс-тестирования на COVID-19 в торговых центрах и МФЦ. В случае выявления вируса у жителя возьмут ПЦР-тест в отдельном кабинете, после чего его попросят отправиться домой и при повторном подтверждении начать лечение.



Диана Жиленкова