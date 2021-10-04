В Татарстане пенсионеры при поиске работы рассчитывают на зарплату в 31,2 тысячи рублей

В Татарстане соискатели пенсионного возраста рассчитывают в среднем на зарплату в размере 31,2 тысячи рублей, сообщает служба исследований hh.ru.



Доля резюме пенсионеров в Татарстане — 0,6% от общего числа резюме в республике. Чаще всего объявления от соискателей-пенсионеров можно встретить в профессиональных сферах «Домашний персонал» (7,1% от всех резюме в этой сфере), «Наука, образование» (2,6%), «Безопасность» (2,4%), «Медицина, фармацевтика» (2,2%) и «Бухгалтерия» (1,9%). Реже встречаются резюме в сферах «Маркетинг, реклама, PR», «Автомобильный бизнес» и «IT, интернет» (по 0,3%).

48% соискателей за последние два месяца обновили резюме или сделали хотя бы один отклик на вакансию.

Фото: realnoevremya.ru

Так, соискатели от 18 до 30 лет в 2021 году успели сделать более 75 млн откликов и получили более 24% приглашений после отклика, соискатели от 31 до 40 лет сделали более 56 млн откликов и получили более 17% приглашений.

Соискатели от 41 года до 50 лет откликнулись почти 27 млн раз, однако получили чуть более 12% приглашений, а соискатели от 51 года и старше получили чуть больше 9%.

Маргарита Головатенко