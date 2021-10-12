ФСБ может отнести первые «умные» очки от Facebook и Ray-Ban к шпионским устройствам

Фото: The Verge

В пресс-службе ФСБ России заявили, что конструктивные особенности первых «умных» очков от Facebook и Ray-Ban могут позволять позволяют приравнять их к устройствам для слежки. Об этом пишет TJ.

«Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», — приводит издание ответ пресс-службы ФСБ.

По каким именно признакам очки можно отнести к шпионским устройствам в ведомстве не уточнили.

Фото: The Verge

В России, в соответствии с законодательством, за незаконные производство, приобретение или сбыт таких устройств может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

В сентябре компания Facebook представила первые «умные» очки, созданные вместе с компанией Ray-Ban. Рядом с линзами в оправу встроены две 5-мегапиксельные камеры. Во время съемки там загорается светодиодный индикатор, оповещающий окружающих о ведении записи. Также в дужки очков интегрированы динамики и микрофоны



Ольга Шагиева