В Нижнекамске открыли дворовый клуб с театральной студией и курсами для мам в декрете

В Нижнекамске открыли дворовый клуб «Луч» с театральной студией и бизнес-курсами для мам в декрете. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

В клубе планируют проводить занятия для детей от 7 до 14 лет и молодежи до 30 лет. Здесь будет работать театральная студия и пункт радиосвязи. Для молодых мам запустят курс «Бизнес в декрете».

Ранее в Нижнекамске открылся интерактивный музей ХХ века.

