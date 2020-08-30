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В Нижнекамске открыли дворовый клуб с театральной студией и курсами для мам в декрете

20:55, 30.08.2020
В Нижнекамске открыли дворовый клуб с театральной студией и курсами для мам в декрете
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске открыли дворовый клуб «Луч» с театральной студией и бизнес-курсами для мам в декрете. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

В клубе планируют проводить занятия для детей от 7 до 14 лет и молодежи до 30 лет. Здесь будет работать театральная студия и пункт радиосвязи. Для молодых мам запустят курс «Бизнес в декрете».

Ранее в Нижнекамске открылся интерактивный музей ХХ века.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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