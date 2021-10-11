Спирт, которым отравились жители Оренбурга, приобрели в Уфе

Полицейские установили, что жидкость, из которой был изготовлен суррогатный алкоголь, который унес жизни больше 30 человек в Оренбургской области, приобрели в Уфе. Об этом сообщили в региональном УВД.

Подозреваемые купили один из видов технического спирта под названием «Ингибитор технический». Его используют при изготовлении антикоррозийных составов. Они приобрели его в одной из коммерческих организаций, расположенной в Уфе и официально занимающейся реализацией технических жидкостей.

Сейчас правоохранительные органы выясняют законность реализации опасной жидкости данной коммерческой организацией, пишет «Интерфакс».

По последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье умерли 34 человека. Анализы показали наличие в организме пострадавших и умерших чистого метанола — смертельного яда. После массового отравления возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).



Ольга Шагиева