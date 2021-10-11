После объявления обязательной вакцинации в Татарстане возникли перебои в работе сайта Роспотребнадзора

В Татарстане после объявления о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан возникли перебои в работе сайта Управления Роспотребнадзора по РТ. В пресс-службе ведомства сообщили, что неполадки временные.

Техслужба уже работает над устранением всех сбоев.

Сегодня днем управление Роспотребнадзора по РТ сообщило, что в республике вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан. Руководители должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников вторым компонентом до 6 декабря текущего года. Первый компонент необходимо получить до 9 ноября. Охват вакцинацией в коллективах должен составить не менее 80% с учетом переболевших лиц в последние 6 месяцев.