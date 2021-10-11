В России до конца месяца разработают стандарты безопасности в сфере туризма

Ростуризму поручили до конца октября 2021 года разработать национальные стандарты безопасности в сфере туризма. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Это связано с растущим турпотоком внутри страны. Стандарты безопасности коснутся качества оказания туристических услуг, в том числе и по отдельным видам туризма, отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новые стандарты необходимо будет включить в Программу национальной стандартизации на 2022 год. Чернышенко добавил, что сейчас, по его поручению, глава Ростуризма Зарина Догузова активно прорабатывает вопросы безопасности в регионах Северного Кавказа, а также Турции, куда традиционно идет большой турпоток из России, пишет «РИА Новости».

На прошлой неделе Ассоциация туроператоров России предложила продлить программу туристического кешбэка в 2022 году. Наиболее оптимальным для потребителей и бизнеса станут даты с 10 января по апрель и с 1 октября до конца декабря 2022 года, считают в организации.



Татьяна Леухина